斯威士兰里兰吉尼 至马达加斯加阿里亚里 汇率历史

今日 斯威士兰里兰吉尼 至马达加斯加阿里亚里 的汇率目前为 246.643，较昨日变动 -0.215%。过去一周，斯威士兰里兰吉尼 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.377%。

过去一周，斯威士兰里兰吉尼 至马达加斯加阿里亚里 的汇率在 25-07-2024 的最高点 247.694 和 25-07-2024 的最低点 243.707 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 25-07-2024，价值增加了 0.888%。