斯威士兰里兰吉尼 至肯尼亚先令 汇率历史

今日 斯威士兰里兰吉尼 至肯尼亚先令 的汇率目前为 7.142，较昨日变动 -0.720%。过去一周，斯威士兰里兰吉尼 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 1.023%。

过去一周，斯威士兰里兰吉尼 至肯尼亚先令 的汇率在 24-07-2024 的最高点 7.268 和 21-07-2024 的最低点 7.061 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 22-07-2024，价值增加了 1.155%。