斯威士兰里兰吉尼 至英镑 汇率历史

今日 斯威士兰里兰吉尼 至英镑 的汇率目前为 0.042，较昨日变动 -0.107%。过去一周，斯威士兰里兰吉尼 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.317%。

过去一周，斯威士兰里兰吉尼 至英镑 的汇率在 26-07-2024 的最高点 0.043 和 25-07-2024 的最低点 0.042 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 23-07-2024，价值下降了 -0.512%。