萨尔瓦多科朗 至突尼斯第纳尔 汇率历史

今日 萨尔瓦多科朗 至突尼斯第纳尔 的汇率目前为 0.355，较昨日变动 -0.014%。过去一周，萨尔瓦多科朗 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.045%。

过去一周，萨尔瓦多科朗 至突尼斯第纳尔 的汇率在 24-07-2024 的最高点 0.355 和 22-07-2024 的最低点 0.354 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 25-07-2024，价值下降了 -0.117%。