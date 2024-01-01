萨尔瓦多科朗 至巴基斯坦卢比 汇率历史

今日 萨尔瓦多科朗 至巴基斯坦卢比 的汇率目前为 31.831，较昨日变动 0.000%。过去一周，萨尔瓦多科朗 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.187%。

过去一周，萨尔瓦多科朗 至巴基斯坦卢比 的汇率在 24-07-2024 的最高点 31.860 和 20-07-2024 的最低点 31.771 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-07-2024，价值增加了 0.204%。