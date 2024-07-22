萨尔瓦多科朗 至尼日利亚奈拉 汇率历史

今日 萨尔瓦多科朗 至尼日利亚奈拉 的汇率目前为 184.161，较昨日变动 0.113%。过去一周，萨尔瓦多科朗 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.407%。

过去一周，萨尔瓦多科朗 至尼日利亚奈拉 的汇率在 22-07-2024 的最高点 186.793 和 24-07-2024 的最低点 180.718 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 22-07-2024，价值增加了 2.018%。