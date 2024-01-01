萨尔瓦多科朗 至墨西哥比索 历史汇率

欢迎查看 萨尔瓦多科朗 至墨西哥比索 历史摘要。这是 萨尔瓦多科朗 (SVC) 至墨西哥比索 (MXN) 汇率历史摘要页面，详细介绍了从 27-07-2019 到 27-07-2024 5 年的 SVC 和 MXN 历史数据。

1,000 svc
2,109.79 mxn

₡1.000 SVC = Mex$2.110 MXN

2024年7月27日 UTC 中间市场汇率

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萨尔瓦多科朗 至墨西哥比索 汇率历史

今日 萨尔瓦多科朗 至墨西哥比索 的汇率目前为 2.110，较昨日变动 0.594%。过去一周，萨尔瓦多科朗 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 2.283%。

过去一周，萨尔瓦多科朗 至墨西哥比索 的汇率在 25-07-2024 的最高点 2.121 和 22-07-2024 的最低点 2.046 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 25-07-2024，价值下降了 -0.786%。

2024年7月27日 的热门货币

 EURUSDINRAUDGBPSGDZARNZD
1 EUR11.08690.8911.6580.8441.45819.8521.844
1 USD0.921183.7241.5270.7771.34318.2861.698
1 INR0.0110.01210.0180.0090.0160.2180.02
1 AUD0.6030.65554.81410.5090.87911.9721.112

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如何将萨尔瓦多科朗兑换成墨西哥比索

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