萨尔瓦多科朗 至澳门币 汇率历史

今日 萨尔瓦多科朗 至澳门币 的汇率目前为 0.919，较昨日变动 0.001%。过去一周，萨尔瓦多科朗 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.052%。

过去一周，萨尔瓦多科朗 至澳门币 的汇率在 21-07-2024 的最高点 0.919 和 25-07-2024 的最低点 0.919 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 25-07-2024，价值增加了 0.024%。