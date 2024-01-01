萨尔瓦多科朗 至哈萨克斯坦坚戈 汇率历史

今日 萨尔瓦多科朗 至哈萨克斯坦坚戈 的汇率目前为 54.133，较昨日变动 -0.098%。过去一周，萨尔瓦多科朗 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.537%。

过去一周，萨尔瓦多科朗 至哈萨克斯坦坚戈 的汇率在 20-07-2024 的最高点 54.425 和 23-07-2024 的最低点 53.910 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 22-07-2024，价值下降了 -0.588%。