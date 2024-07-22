萨尔瓦多科朗 至冰岛克朗 汇率历史

今日 萨尔瓦多科朗 至冰岛克朗 的汇率目前为 15.782，较昨日变动 0.254%。过去一周，萨尔瓦多科朗 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.396%。

过去一周，萨尔瓦多科朗 至冰岛克朗 的汇率在 24-07-2024 的最高点 15.797 和 22-07-2024 的最低点 15.707 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 22-07-2024，价值增加了 0.291%。