萨尔瓦多科朗 到以色列新谢克尔 汇率历史

今日 萨尔瓦多科朗 到以色列新谢克尔 的汇率目前为 0.418，较昨日变动 -0.063%。过去一周，萨尔瓦多科朗 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.444%。

过去一周，萨尔瓦多科朗 到以色列新谢克尔 的汇率在 25-07-2024 的最高点 0.421 和 23-07-2024 的最低点 0.413 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-07-2024，价值增加了 0.484%。