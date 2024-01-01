萨尔瓦多科朗 至瑞士法郎 汇率历史

今日 萨尔瓦多科朗 至瑞士法郎 的汇率目前为 0.101，较昨日变动 0.040%。过去一周，萨尔瓦多科朗 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.591%。

过去一周，萨尔瓦多科朗 至瑞士法郎 的汇率在 23-07-2024 的最高点 0.102 和 25-07-2024 的最低点 0.100 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 25-07-2024，价值增加了 0.319%。