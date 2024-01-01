100 萨尔瓦多科朗兑不丹努尔特鲁姆

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1 SVC兑BTNLast 30 daysLast 90 days
9.57079.5707
9.52179.4921
一般9.54689.5364
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1 SVC to BTN stats

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The performance of SVC to BTN in the last 90 days saw a 90 day high of 9.5707 and a 90 day low of 9.4921. This means the 90 day average was 9.5364. The change for SVC to BTN was 0.51.

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萨尔瓦多科朗/不丹努尔特鲁姆汇率
1 SVC9.56843 BTN
5 SVC47.84215 BTN
10 SVC95.68430 BTN
20 SVC191.36860 BTN
50 SVC478.42150 BTN
100 SVC956.84300 BTN
250 SVC2,392.10750 BTN
500 SVC4,784.21500 BTN
1000 SVC9,568.43000 BTN
2000 SVC19,136.86000 BTN
5000 SVC47,842.15000 BTN
10000 SVC95,684.30000 BTN
不丹努尔特鲁姆/萨尔瓦多科朗汇率
1 BTN0.10451 SVC
5 BTN0.52255 SVC
10 BTN1.04510 SVC
20 BTN2.09020 SVC
50 BTN5.22550 SVC
100 BTN10.45100 SVC
250 BTN26.12750 SVC
500 BTN52.25500 SVC
1000 BTN104.51000 SVC
2000 BTN209.02000 SVC
5000 BTN522.55000 SVC
10000 BTN1,045.10000 SVC