萨尔瓦多科朗 至亚美尼亚德拉姆 汇率历史

今日 萨尔瓦多科朗 至亚美尼亚德拉姆 的汇率目前为 44.312，较昨日变动 0.122%。过去一周，萨尔瓦多科朗 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.098%。

过去一周，萨尔瓦多科朗 至亚美尼亚德拉姆 的汇率在 23-07-2024 的最高点 44.416 和 25-07-2024 的最低点 44.194 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 23-07-2024，价值下降了 -0.261%。