萨尔瓦多科朗 至阿尔巴尼亚列克 汇率历史

今日 萨尔瓦多科朗 至阿尔巴尼亚列克 的汇率目前为 10.560，较昨日变动 -0.101%。过去一周，萨尔瓦多科朗 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.273%。

过去一周，萨尔瓦多科朗 至阿尔巴尼亚列克 的汇率在 23-07-2024 的最高点 10.587 和 21-07-2024 的最低点 10.514 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 23-07-2024，价值下降了 -0.273%。