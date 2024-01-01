苏里南元 至东加勒比元 历史汇率
欢迎查看 苏里南元 至东加勒比元 历史摘要。这是 苏里南元 (SRD) 至东加勒比元 (XCD) 汇率历史摘要页面，详细介绍了从 27-07-2019 到 27-07-2024 5 年的 SRD 和 XCD 历史数据。
我们无法在这些货币间进行汇款
我们正在处理。请注册以获得通知，我们会尽快通知您。
Loading
苏里南元 至东加勒比元 汇率历史
今日 苏里南元 至东加勒比元 的汇率目前为 0.092，较昨日变动 -0.663%。过去一周，苏里南元 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.940%。过去一周，苏里南元 至东加勒比元 的汇率在 25-07-2024 的最高点 0.093 和 20-07-2024 的最低点 0.091 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 26-07-2024，价值下降了 -0.908%。
如何将苏里南元兑换成东加勒比元
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择SRD作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择XCD作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
我们的汇率换算器将为您显示SRD兑XCD的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。