苏里南元 至汤加潘加 汇率历史

今日 苏里南元 至汤加潘加 的汇率目前为 0.080，较昨日变动 -2.122%。过去一周，苏里南元 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 2.754%。

过去一周，苏里南元 至汤加潘加 的汇率在 26-07-2024 的最高点 0.082 和 20-07-2024 的最低点 0.078 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-07-2024，价值增加了 2.326%。