苏里南元 至马来西亚林吉特 汇率历史

今日 苏里南元 至马来西亚林吉特 的汇率目前为 0.159，较昨日变动 -0.621%。过去一周，苏里南元 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.358%。

过去一周，苏里南元 至马来西亚林吉特 的汇率在 26-07-2024 的最高点 0.160 和 23-07-2024 的最低点 0.158 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 26-07-2024，价值下降了 -0.909%。