苏里南元 至开曼群岛元 汇率历史

今日 苏里南元 至开曼群岛元 的汇率目前为 0.028，较昨日变动 -0.663%。过去一周，苏里南元 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.939%。

过去一周，苏里南元 至开曼群岛元 的汇率在 25-07-2024 的最高点 0.028 和 20-07-2024 的最低点 0.028 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 26-07-2024，价值下降了 -0.908%。