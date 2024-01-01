苏里南元 至柬埔寨瑞尔 汇率历史

今日 苏里南元 至柬埔寨瑞尔 的汇率目前为 140.121，较昨日变动 -0.571%。过去一周，苏里南元 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.964%。

过去一周，苏里南元 至柬埔寨瑞尔 的汇率在 26-07-2024 的最高点 141.057 和 20-07-2024 的最低点 138.783 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 26-07-2024，价值下降了 -0.909%。