苏里南元 至洪都拉斯伦皮拉 汇率历史

今日 苏里南元 至洪都拉斯伦皮拉 的汇率目前为 0.845，较昨日变动 -0.766%。过去一周，苏里南元 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.891%。

过去一周，苏里南元 至洪都拉斯伦皮拉 的汇率在 25-07-2024 的最高点 0.852 和 22-07-2024 的最低点 0.837 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 25-07-2024，价值增加了 1.005%。