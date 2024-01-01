苏里南元 至阿尔及利亚第纳尔 汇率历史

今日 苏里南元 至阿尔及利亚第纳尔 的汇率目前为 4.579，较昨日变动 -0.679%。过去一周，苏里南元 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.883%。

过去一周，苏里南元 至阿尔及利亚第纳尔 的汇率在 26-07-2024 的最高点 4.613 和 22-07-2024 的最低点 4.538 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 25-07-2024，价值增加了 0.850%。