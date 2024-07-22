圣赫勒拿磅 至赞比亚克瓦查 汇率历史

今日 圣赫勒拿磅 至赞比亚克瓦查 的汇率目前为 33.621，较昨日变动 0.044%。过去一周，圣赫勒拿磅 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 1.840%。

过去一周，圣赫勒拿磅 至赞比亚克瓦查 的汇率在 24-07-2024 的最高点 33.690 和 22-07-2024 的最低点 33.006 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 22-07-2024，价值增加了 0.725%。