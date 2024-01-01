圣赫勒拿磅 至汤加潘加 历史汇率
欢迎查看 圣赫勒拿磅 至汤加潘加 历史摘要。这是 圣赫勒拿磅 (SHP) 至汤加潘加 (TOP) 汇率历史摘要页面，详细介绍了从 27-07-2019 到 27-07-2024 5 年的 SHP 和 TOP 历史数据。
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圣赫勒拿磅 至汤加潘加 汇率历史
今日 圣赫勒拿磅 至汤加潘加 的汇率目前为 3.023，较昨日变动 -1.438%。过去一周，圣赫勒拿磅 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 1.434%。过去一周，圣赫勒拿磅 至汤加潘加 的汇率在 23-07-2024 的最高点 3.072 和 25-07-2024 的最低点 2.975 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-07-2024，价值增加了 2.326%。
如何将圣赫勒拿镑兑换成汤加潘加
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择SHP作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择TOP作为要换算的目标货币。
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就是这么简单
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