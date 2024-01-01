圣赫勒拿磅 至汤加潘加 汇率历史

今日 圣赫勒拿磅 至汤加潘加 的汇率目前为 3.023，较昨日变动 -1.438%。过去一周，圣赫勒拿磅 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 1.434%。

过去一周，圣赫勒拿磅 至汤加潘加 的汇率在 23-07-2024 的最高点 3.072 和 25-07-2024 的最低点 2.975 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-07-2024，价值增加了 2.326%。