圣赫勒拿磅 至新加坡元 汇率历史

今日 圣赫勒拿磅 至新加坡元 的汇率目前为 1.728，较昨日变动 -0.014%。过去一周，圣赫勒拿磅 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.549%。

过去一周，圣赫勒拿磅 至新加坡元 的汇率在 22-07-2024 的最高点 1.741 和 26-07-2024 的最低点 1.725 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 24-07-2024，价值下降了 -0.129%。