圣赫勒拿磅 至所罗门群岛元 汇率历史

今日 圣赫勒拿磅 至所罗门群岛元 的汇率目前为 10.604，较昨日变动 -0.505%。过去一周，圣赫勒拿磅 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.356%。

过去一周，圣赫勒拿磅 至所罗门群岛元 的汇率在 23-07-2024 的最高点 10.845 和 25-07-2024 的最低点 10.581 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 23-07-2024，价值增加了 0.900%。