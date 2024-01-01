圣赫勒拿磅 至波兰兹罗提 汇率历史

今日 圣赫勒拿磅 至波兰兹罗提 的汇率目前为 5.066，较昨日变动 -0.135%。过去一周，圣赫勒拿磅 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.389%。

过去一周，圣赫勒拿磅 至波兰兹罗提 的汇率在 24-07-2024 的最高点 5.119 和 26-07-2024 的最低点 5.056 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 23-07-2024，价值增加了 0.221%。