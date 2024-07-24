圣赫勒拿磅 至毛里求斯卢比 汇率历史

今日 圣赫勒拿磅 至毛里求斯卢比 的汇率目前为 60.188，较昨日变动 0.031%。过去一周，圣赫勒拿磅 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.254%。

过去一周，圣赫勒拿磅 至毛里求斯卢比 的汇率在 24-07-2024 的最高点 60.480 和 24-07-2024 的最低点 60.037 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 24-07-2024，价值增加了 0.334%。