圣赫勒拿磅 至蒙古图格里克 汇率历史

今日 圣赫勒拿磅 至蒙古图格里克 的汇率目前为 4,350.220，较昨日变动 -0.011%。过去一周，圣赫勒拿磅 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.355%。

过去一周，圣赫勒拿磅 至蒙古图格里克 的汇率在 22-07-2024 的最高点 4,374.510 和 25-07-2024 的最低点 4,341.540 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 26-07-2024，价值增加了 0.366%。