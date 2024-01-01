圣赫勒拿磅 至摩尔多瓦列伊 汇率历史

今日 圣赫勒拿磅 至摩尔多瓦列伊 的汇率目前为 22.777，较昨日变动 -0.369%。过去一周，圣赫勒拿磅 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.084%。

过去一周，圣赫勒拿磅 至摩尔多瓦列伊 的汇率在 24-07-2024 的最高点 22.969 和 22-07-2024 的最低点 22.749 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 23-07-2024，价值增加了 0.740%。