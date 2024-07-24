圣赫勒拿磅 至摩洛哥迪拉姆 汇率历史

今日 圣赫勒拿磅 至摩洛哥迪拉姆 的汇率目前为 12.703，较昨日变动 0.155%。过去一周，圣赫勒拿磅 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.065%。

过去一周，圣赫勒拿磅 至摩洛哥迪拉姆 的汇率在 24-07-2024 的最高点 12.798 和 25-07-2024 的最低点 12.674 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 24-07-2024，价值增加了 0.304%。