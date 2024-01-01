圣赫勒拿磅 至斯里兰卡卢比 汇率历史

今日 圣赫勒拿磅 至斯里兰卡卢比 的汇率目前为 389.712，较昨日变动 -0.013%。过去一周，圣赫勒拿磅 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.522%。

过去一周，圣赫勒拿磅 至斯里兰卡卢比 的汇率在 22-07-2024 的最高点 393.013 和 26-07-2024 的最低点 389.309 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 23-07-2024，价值下降了 -0.188%。