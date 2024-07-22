圣赫勒拿磅 至吉尔吉斯斯坦索姆 汇率历史

今日 圣赫勒拿磅 至吉尔吉斯斯坦索姆 的汇率目前为 108.634，较昨日变动 0.180%。过去一周，圣赫勒拿磅 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.857%。

过去一周，圣赫勒拿磅 至吉尔吉斯斯坦索姆 的汇率在 22-07-2024 的最高点 110.257 和 26-07-2024 的最低点 108.406 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 22-07-2024，价值下降了 -0.753%。