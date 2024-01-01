圣赫勒拿磅 到以色列新谢克尔 汇率历史

今日 圣赫勒拿磅 到以色列新谢克尔 的汇率目前为 4.711，较昨日变动 -0.449%。过去一周，圣赫勒拿磅 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.087%。

过去一周，圣赫勒拿磅 到以色列新谢克尔 的汇率在 26-07-2024 的最高点 4.735 和 24-07-2024 的最低点 4.670 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-07-2024，价值增加了 0.527%。