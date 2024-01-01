圣赫勒拿磅 至印尼盾 汇率历史

今日 圣赫勒拿磅 至印尼盾 的汇率目前为 20,961.200，较昨日变动 0.031%。过去一周，圣赫勒拿磅 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.259%。

过去一周，圣赫勒拿磅 至印尼盾 的汇率在 22-07-2024 的最高点 20,986.200 和 25-07-2024 的最低点 20,882.100 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 26-07-2024，价值增加了 0.255%。