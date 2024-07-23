圣赫勒拿磅 至格鲁吉亚拉里 汇率历史

今日 圣赫勒拿磅 至格鲁吉亚拉里 的汇率目前为 3.490，较昨日变动 0.148%。过去一周，圣赫勒拿磅 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.102%。

过去一周，圣赫勒拿磅 至格鲁吉亚拉里 的汇率在 23-07-2024 的最高点 3.525 和 26-07-2024 的最低点 3.478 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 23-07-2024，价值增加了 0.359%。