圣赫勒拿磅 至阿尔及利亚第纳尔 历史汇率
欢迎查看 圣赫勒拿磅 至阿尔及利亚第纳尔 历史摘要。这是 圣赫勒拿磅 (SHP) 至阿尔及利亚第纳尔 (DZD) 汇率历史摘要页面，详细介绍了从 27-07-2019 到 27-07-2024 5 年的 SHP 和 DZD 历史数据。
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圣赫勒拿磅 至阿尔及利亚第纳尔 汇率历史
今日 圣赫勒拿磅 至阿尔及利亚第纳尔 的汇率目前为 172.746，较昨日变动 0.015%。过去一周，圣赫勒拿磅 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.413%。过去一周，圣赫勒拿磅 至阿尔及利亚第纳尔 的汇率在 24-07-2024 的最高点 173.937 和 26-07-2024 的最低点 172.555 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 26-07-2024，价值下降了 -0.157%。
如何将圣赫勒拿镑兑换成阿尔及利亚第纳尔
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择SHP作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择DZD作为要换算的目标货币。
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就是这么简单
我们的汇率换算器将为您显示SHP兑DZD的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。