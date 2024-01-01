圣赫勒拿磅 至阿尔及利亚第纳尔 汇率历史

今日 圣赫勒拿磅 至阿尔及利亚第纳尔 的汇率目前为 172.746，较昨日变动 0.015%。过去一周，圣赫勒拿磅 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.413%。

过去一周，圣赫勒拿磅 至阿尔及利亚第纳尔 的汇率在 24-07-2024 的最高点 173.937 和 26-07-2024 的最低点 172.555 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 26-07-2024，价值下降了 -0.157%。