圣赫勒拿磅 至哥斯达黎加科朗 汇率历史

今日 圣赫勒拿磅 至哥斯达黎加科朗 的汇率目前为 678.954，较昨日变动 -0.055%。过去一周，圣赫勒拿磅 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.809%。

过去一周，圣赫勒拿磅 至哥斯达黎加科朗 的汇率在 21-07-2024 的最高点 685.606 和 26-07-2024 的最低点 677.237 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 24-07-2024，价值下降了 -0.482%。