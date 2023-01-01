250 沙特里亚尔兑至摩尔多瓦列斯

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沙特里亚尔/摩尔多瓦列伊汇率
1 SAR4.72636 MDL
5 SAR23.63180 MDL
10 SAR47.26360 MDL
20 SAR94.52720 MDL
50 SAR236.31800 MDL
100 SAR472.63600 MDL
250 SAR1181.59000 MDL
500 SAR2363.18000 MDL
1000 SAR4726.36000 MDL
2000 SAR9452.72000 MDL
5000 SAR23631.80000 MDL
10000 SAR47263.60000 MDL
摩尔多瓦列伊/沙特里亚尔汇率
1 MDL0.21158 SAR
5 MDL1.05790 SAR
10 MDL2.11579 SAR
20 MDL4.23158 SAR
50 MDL10.57895 SAR
100 MDL21.15790 SAR
250 MDL52.89475 SAR
500 MDL105.78950 SAR
1000 MDL211.57900 SAR
2000 MDL423.15800 SAR
5000 MDL1057.89500 SAR
10000 MDL2115.79000 SAR