巴拉圭瓜拉尼 至智利比索 汇率历史

今日 巴拉圭瓜拉尼 至智利比索 的汇率目前为 0.120，较昨日变动 -0.032%。过去一周，巴拉圭瓜拉尼 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 1.412%。

过去一周，巴拉圭瓜拉尼 至智利比索 的汇率在 21-10-2024 的最高点 0.121 和 15-10-2024 的最低点 0.119 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 16-10-2024，价值下降了 -0.558%。