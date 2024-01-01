巴拉圭瓜拉尼 至伯利兹元 汇率历史

今日 巴拉圭瓜拉尼 至伯利兹元 的汇率目前为 0.000，较昨日变动 0.006%。过去一周，巴拉圭瓜拉尼 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -1.196%。

过去一周，巴拉圭瓜拉尼 至伯利兹元 的汇率在 15-10-2024 的最高点 0.000 和 21-10-2024 的最低点 0.000 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 18-10-2024，价值下降了 -0.441%。