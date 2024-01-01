巴基斯坦卢比 至罗马尼亚列伊 汇率历史

今日 巴基斯坦卢比 至罗马尼亚列伊 的汇率目前为 0.017，较昨日变动 0.446%。过去一周，巴基斯坦卢比 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.711%。

过去一周，巴基斯坦卢比 至罗马尼亚列伊 的汇率在 21-10-2024 的最高点 0.017 和 15-10-2024 的最低点 0.016 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 20-10-2024，价值增加了 0.233%。