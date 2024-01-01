巴基斯坦卢比 至巴布亚新几内亚基那 汇率历史

今日 巴基斯坦卢比 至巴布亚新几内亚基那 的汇率目前为 0.014，较昨日变动 0.000%。过去一周，巴基斯坦卢比 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.100%。

过去一周，巴基斯坦卢比 至巴布亚新几内亚基那 的汇率在 21-10-2024 的最高点 0.014 和 17-10-2024 的最低点 0.014 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 18-10-2024，价值增加了 0.610%。