巴基斯坦卢比 至马拉维克瓦查 汇率历史

今日 巴基斯坦卢比 至马拉维克瓦查 的汇率目前为 6.239，较昨日变动 -0.057%。过去一周，巴基斯坦卢比 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.039%。

过去一周，巴基斯坦卢比 至马拉维克瓦查 的汇率在 20-10-2024 的最高点 6.257 和 22-10-2024 的最低点 6.227 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 17-10-2024，价值增加了 0.317%。