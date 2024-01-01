5,000 巴基斯坦卢比兑老挝基普

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巴基斯坦卢比/老挝基普汇率
1 PKR76.59780 LAK
5 PKR382.98900 LAK
10 PKR765.97800 LAK
20 PKR1,531.95600 LAK
50 PKR3,829.89000 LAK
100 PKR7,659.78000 LAK
250 PKR19,149.45000 LAK
500 PKR38,298.90000 LAK
1000 PKR76,597.80000 LAK
2000 PKR153,195.60000 LAK
5000 PKR382,989.00000 LAK
10000 PKR765,978.00000 LAK
老挝基普/巴基斯坦卢比汇率
1 LAK0.01306 PKR
5 LAK0.06528 PKR
10 LAK0.13055 PKR
20 LAK0.26110 PKR
50 LAK0.65276 PKR
100 LAK1.30552 PKR
250 LAK3.26380 PKR
500 LAK6.52760 PKR
1000 LAK13.05520 PKR
2000 LAK26.11040 PKR
5000 LAK65.27600 PKR
10000 LAK130.55200 PKR