巴基斯坦卢比 至印尼盾 汇率历史

今日 巴基斯坦卢比 至印尼盾 的汇率目前为 55.985，较昨日变动 0.686%。过去一周，巴基斯坦卢比 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.121%。

过去一周，巴基斯坦卢比 至印尼盾 的汇率在 15-10-2024 的最高点 56.043 和 21-10-2024 的最低点 55.541 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 22-10-2024，价值增加了 0.403%。