巴基斯坦卢比 至海地古德 汇率历史

今日 巴基斯坦卢比 至海地古德 的汇率目前为 0.472，较昨日变动 0.233%。过去一周，巴基斯坦卢比 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.079%。

过去一周，巴基斯坦卢比 至海地古德 的汇率在 20-10-2024 的最高点 0.474 和 16-10-2024 的最低点 0.471 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-10-2024，价值下降了 -0.465%。