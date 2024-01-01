菲律宾比索 至蒙古图格里克 汇率历史

今日 菲律宾比索 至蒙古图格里克 的汇率目前为 58.641，较昨日变动 -0.941%。过去一周，菲律宾比索 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.223%。

过去一周，菲律宾比索 至蒙古图格里克 的汇率在 21-10-2024 的最高点 59.222 和 15-10-2024 的最低点 58.505 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-10-2024，价值增加了 0.282%。