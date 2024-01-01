菲律宾比索 至佛得角埃斯库多 汇率历史

今日 菲律宾比索 至佛得角埃斯库多 的汇率目前为 1.768，较昨日变动 -0.462%。过去一周，菲律宾比索 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.421%。

过去一周，菲律宾比索 至佛得角埃斯库多 的汇率在 21-10-2024 的最高点 1.777 和 15-10-2024 的最低点 1.753 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-10-2024，价值增加了 0.360%。