巴布亚新几内亚基那 至乌兹别克斯坦索姆 汇率历史

今日 巴布亚新几内亚基那 至乌兹别克斯坦索姆 的汇率目前为 3,264.260，较昨日变动 0.030%。过去一周，巴布亚新几内亚基那 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.313%。

过去一周，巴布亚新几内亚基那 至乌兹别克斯坦索姆 的汇率在 17-10-2024 的最高点 3,273.600 和 16-10-2024 的最低点 3,249.320 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 18-10-2024，价值下降了 -0.431%。